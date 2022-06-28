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21:46 28.06.2022

Анкара погодилася підтримати кандидатури Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

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Анкара погодилася підтримати кандидатури Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

Туреччина погодилася підтримати кандидатури Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО під час саміту альянсу в Мадриді, йдеться у заяві президента Фінляндії Саулі Нііністьо, поширеній у вівторок його канцелярією.

"Сьогодні в Мадриді перед початком саміту НАТО у нас відбулася ґрунтовна зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон за посередництвом генсека НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться в ньому.

"У результаті цієї зустрічі наші міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на саміті у Мадриді висловить підтримку запрошенню Фінляндії та Швеції стати членами НАТО", - наголошується у ньому.

У ньому також йдеться про те, що "союзники з НАТО протягом двох найближчих днів узгодять конкретні кроки для вступу Швеції та Фінляндії до альянсу".

"Конкретні кроки нашого вступу до НАТО будуть узгоджені союзниками щодо НАТО протягом двох наступних днів, але це рішення з цього моменту є неминучим", - наголошується у заяві.

 

 

Теги: #туреччина #договір #швеція #фінляндія

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