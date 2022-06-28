Події

21:37 28.06.2022

За підтримки Великої Британії розпочато курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗС України, на навчання вже поїхали перші кілька сотень військових

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За підтримки Великої Британії розпочато курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗС України, на навчання вже поїхали перші кілька сотень військових

Цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців Збройних сил України, на навчання вже поїхали перші кілька сотень військових, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наші партнери надають нам найважливішу підтримку не лише у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах. Важливою складовою є навчання наших військовослужбовців", - написав він у фейсбуці.

Основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування: артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних; реактивних систем залпового вогню; засобів артилерійської розвідки, зокрема радіолокаційної; засобів протиповітряної оборони; різних видів колісної та гусеничної техніки; систем розмінування, зокрема підводного; різних типів кораблів та систем їх озброєння, зокрема протикорабельного.

"Більше того, цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Загалом проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців", - повідомив він.

Навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН.

Міністр наголосив, що з квітня підготовку до застосування та експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних сил України.

На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезар" та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значною кількістю бойових броньованих машин М1 та Wolfhound.

За словами міністра, зараз наступні українські військові набувають ази з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ "Краб", реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II.

Триває навчання з управління: самохідних зенітних установок "Гепард 1A2"; мінних тральщиків класу "Sundown"; екіпажів БТР VAB, БМП M80-A; фахівців із ведення повітряної розвідки та спостереження; фахівців зі знешкодження вибухових речовин та розмінування, зокрема підводного.

"Ми вчимося. Вчимося швидко. Так само швидко ми опануємо авіацію та інші види високотехнологічного озброєння. Хто в цьому сумнівався, вже змінив свою думку. Будь-яка зброя в руках наших воїнів стає ще більш ефективною. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами", - наголосив Резніков.

 

 

 

Теги: #навчання #оборона #зброя

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