Події

20:27 28.06.2022

США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

1 хв читати
США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

США в середу збираються оголосити про розміщення додаткових сил на східному фланзі альянсу, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Завтра США оголосять про додаткове розміщення сухопутних, військово-повітряних та військово-морських сил на тривалу перспективу", - заявив Салліван на брифінгу у Білому домі у вівторок.

Він зазначив, що на саміті НАТО кілька країн також оголосять про збільшення свого внеску в оборону на східному фланзі альянсу, зокрема на Балканах і країнах Балтії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден планує повідомити на саміті НАТО в Мадриді щодо продовження перебування частини додаткових сил США в Польщі. Також зміна параметрів присутності американських військових може торкнутися контингентів у Литві, Латвії та Естонії.

 

 

Теги: #сша #нато #військові #плани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 28.06.2022
Альянс готовий і буде підтримувати українців - Кличко про початок саміту НАТО

Альянс готовий і буде підтримувати українців - Кличко про початок саміту НАТО

18:22 28.06.2022
США впровадили санкції проти майже 60 осіб і декількох десятків російських компаній

США впровадили санкції проти майже 60 осіб і декількох десятків російських компаній

18:07 28.06.2022
США впровадили заборону на імпорт золота з Росії

США впровадили заборону на імпорт золота з Росії

14:52 28.06.2022
Мадридський саміт НАТО стане самітом трансформації альянсу

Мадридський саміт НАТО стане самітом трансформації альянсу

07:10 28.06.2022
США продовжить притягувати РФ до відповідальності - Байден про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

США продовжить притягувати РФ до відповідальності - Байден про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

20:54 27.06.2022
Ердоган обіцяє надати докази "лицемірної позиції" Швеції та Фінляндії щодо терористичних організацій

Ердоган обіцяє надати докази "лицемірної позиції" Швеції та Фінляндії щодо терористичних організацій

20:29 27.06.2022
Прем'єр Швеції сподівається на усунення найближчим часом перешкод для вступу до НАТО

Прем'єр Швеції сподівається на усунення найближчим часом перешкод для вступу до НАТО

15:53 27.06.2022
Столтенберг: Путін розуміє, що атака на будь-якого союзника спричинить реакцію всіх, що є стримувальним фактором

Столтенберг: Путін розуміє, що атака на будь-якого союзника спричинить реакцію всіх, що є стримувальним фактором

15:10 27.06.2022
Комплексний пакет допомоги Україні передбачатиме і системи захисту від дронів та пальне, і повний перехід до техніки та озброєння ЗСУ за стандартами НАТО - Столтенберг

Комплексний пакет допомоги Україні передбачатиме і системи захисту від дронів та пальне, і повний перехід до техніки та озброєння ЗСУ за стандартами НАТО - Столтенберг

14:53 27.06.2022
Нова стратегічна концепція проголосить Росію прямою загрозою НАТО – Столтенберг

Нова стратегічна концепція проголосить Росію прямою загрозою НАТО – Столтенберг

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС, наслідки з'ясовуються

З 28 червня до 16 липня на Гомельщині заплановано проведення військових зборів із військовозобов'язаними, не виключається проведення провокаційних дій

Альянс готовий і буде підтримувати українців - Кличко про початок саміту НАТО

Окупанти призначили на 11 вересня референдум про анексію Донецької області - Андрющенко

Влада Індонезії виключає особисту присутність Путіна на саміті G20 - Драгі

ОСТАННЄ

Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс", було випущено ще п’ять ракет

Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС, наслідки з'ясовуються

ОБСЄ має зробити вибір: Дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ

РФ не відмовилася від намірів захопити усі південні регіони України з подальшою окупацією Молдови

У Полтавській області через негоду 32 населені пункти залишилися без світла

В Україні відновить роботу Офіс Всесвітньої продовольчої програми

Кабмін призначив Дегнеру головою Держпраці, а Янчука - заступником міністра реінтеграції

Болгарія вирішила вислати 70 співробітників російської дипмісії

У Криворізькому районі внаслідок ворожих обстрілів поранено чоловіка

З 28 червня до 16 липня на Гомельщині заплановано проведення військових зборів із військовозобов'язаними, не виключається проведення провокаційних дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА