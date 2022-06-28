США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

США в середу збираються оголосити про розміщення додаткових сил на східному фланзі альянсу, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Завтра США оголосять про додаткове розміщення сухопутних, військово-повітряних та військово-морських сил на тривалу перспективу", - заявив Салліван на брифінгу у Білому домі у вівторок.

Він зазначив, що на саміті НАТО кілька країн також оголосять про збільшення свого внеску в оборону на східному фланзі альянсу, зокрема на Балканах і країнах Балтії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден планує повідомити на саміті НАТО в Мадриді щодо продовження перебування частини додаткових сил США в Польщі. Також зміна параметрів присутності американських військових може торкнутися контингентів у Литві, Латвії та Естонії.