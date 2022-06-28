Події

20:21 28.06.2022

ОБСЄ має зробити вибір: Дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ

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ОБСЄ має зробити вибір: Дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на щорічній конференції ОБСЄ з огляду питань безпеки 2022 року наголосив, що ОБСЄ має зробити вибір: дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ чи знайти спосіб призупинити діяльність Росії.

"Моє послання на Щорічній конференції ОБСЄ з огляду питань безпеки 2022 року полягало в тому, що ОБСЄ має зробити вибір: дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ. Наша прихильність до десяти принципів Гельсінкської угоди повинна взяти гору над грубою силою, яка прагне їх зруйнувати ", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #мзс #обсє #кулеба

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