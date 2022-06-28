РФ не відмовилася від намірів захопити усі південні регіони України з подальшою окупацією Молдови

Російські окупанти не відмовилися від намірів окупувати всі південні області України, що дозволить їм надалі отримати сухопутний коридор до Придністров'я та окупувати Молдову, повідомив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

"Ми розуміємо, для чого їм весь південь України. Це економічна блокада, тому що морські шляхи є основними для експортно-імпортних операцій. Крім того, південь України - це житниця. Також вони весь час проговорюють у медіапросторі своє бажання дійти до т.зв. ПМР із подальшою окупацією Молдови", - сказав Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо" у вівторок.

Він також зазначив, що окупанти готуються до відбиття контрнаступу ЗСУ та намагаються закріпитися на вже окупованих територіях.

"Ні для кого не таємниця, що ворог намагається закріпитися на вже окупованих територіях. Вони будують ешелоновану оборону на Херсонщині. Готуються відбивати наш контрнаступ", - наголосив пресофіцер.