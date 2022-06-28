Болгарія вирішила вислати 70 співробітників російської дипмісії

Болгарія оголосить персонами нон грата 70 співробітників російської дипмісії в Софії, повідомляє у вівторок болгарський портал "Дневник" із посиланням на прем'єр-міністра Кирила Петкова.

"Болгарія оголосить 70 російських дипломатів персонами нон грата", - наводить його слова портал.

Петков додав, що "ми очікуємо, що в неділю літак із зайнятими 70 місцями повернеться до Москви". Він стверджує також, що "їхня дипломатична роль була прикриттям".

За інформацією порталу, у російському посольстві в Софії працює близько 150 дипломатичних співробітників, отже, це рішення означає скорочення штату вдвічі.