Кабмін погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА

Кабінет Міністрів погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської облдержадміністрації.

Лагута був призначений на посаду у жовтні 2021 року.