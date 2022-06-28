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19:20 28.06.2022

Кабмін створив Центральний державний архів громадських об'єднань та україніки та Центральний державний аудіовізуальний та електронний архіви

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Кабмін створив Центральний державний архів громадських об'єднань та україніки та Центральний державний аудіовізуальний та електронний архіви

Кабінет міністрів створив Центральний державний архів громадських об'єднань і україніки та Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, утворено Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки в результаті злиття Центрального державного архіву громадських об’єднань України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

Також утворено Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів у результаті злиття Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного та Центрального державного електронного архіву України.

 

 

 

Теги: #злиття #архіви

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