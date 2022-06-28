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19:18 28.06.2022

Альянс готовий і буде підтримувати українців - Кличко про початок саміту НАТО

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Альянс готовий і буде підтримувати українців - Кличко про початок саміту НАТО

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у своєму виступі на відкритті саміту НАТО наголосив на підтримці України, повідомив мер Києва Віталій Кличко, який бере участь у заході.

"Знаходимося з братом на відкритті історичного саміту НАТО в Мадриді. Розпочався він із виступу генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. За словами Столтенберга, узгоджується широкий пакет підтримки для України. Головне, що Альянс готовий і буде підтримувати українців у боротьбі за незалежність і свободу. Адже, вистоїть Україна - вистоїть демократичний світ. Тому, наголосив генсек НАТО, не можна припиняти підтримку України. А Росія має платити дуже високу ціну за ту жорстокість, яку вона здійснює, намагаючись знищити українську державу та її громадян", - написав Кличко у фейсбуці.

Він зазначив, що на саміті ухвалять нову стратегічну концепцію через дії Росії.

"Війна, з якою Росія вторглася в Україну, загрожує світовій безпеці та миру, спричинила продовольчу та енергетичну кризу. І змушує держави Альянсу втілити трансформацію колективної оборони. Тому в Мадриді НАТО ухвалить нову стратегічну концепцію", - додав Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що візьме участь у саміті разом із братом Володимиром.

Теги: #нато #україна #допомога

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