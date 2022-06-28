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19:04 28.06.2022

Україна пропонує укласти міжнародний договір, щоб використати золотовалютні резерви Росії для компенсацій постраждалим від її вторгнення, - Шмигаль

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Україна пропонує укласти міжнародний договір, щоб використати золотовалютні резерви Росії для компенсацій постраждалим від її вторгнення, - Шмигаль

Україна пропонує країнам-партнерам укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золотовалютні резерви Росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золотовалютні резерви Росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення. Наші країни-партнери зможуть підписати та запустити процедуру конфіскації російських активів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, Україна також пропонує створити фонд, куди буде спрямовано близько $300 млрд російських коштів і з якого виплачуватимуть компенсації та відновлюватимуть нашу державу після перемоги.

"Ми залишимо Росії можливість самим сплатити репарації на користь України, але це навряд чи можливо. Тому ми підемо шляхом конфіскації їхніх активів і майна. Те саме стосується і конфіскації всіх російських активів в Україні. Все буде зроблено процедурно правильно, щоб потім не виникало жодних питань у жодному міжнародному арбітражі", - заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що ще один крок у напрямі покарання агресора – це конфіскація всіх без винятку російських активів за кордоном, заморожених після 24 лютого.

"Ідеться про сотні мільярдів доларів. Робитимемо все можливе, щоб ці заморожені кошти було швидше спрямовано на допомогу українцям і відновлення нашої держави після війни", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що уряд залучає до цієї роботи найкращих українських та світових юристів.

"Сьогодні внесемо зміни до документа, який визначає порядок захисту інтересів України в міжнародних судах. Чітко визначимо повноваження Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ", - повідомив він.

Теги: #золото #компенсація #шмигаль

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