Події

19:00 28.06.2022

Окупанти призначили на 11 вересня референдум про анексію Донецької області - Андрющенко

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Окупанти призначили на 11 вересня референдум про анексію Донецької області - Андрющенко

Окупанти призначили референдум з метою легалізації анексії Донецької області Росією на 11 вересня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Референдум про анексію Донецької області до Росії призначено на 11 вересня 2022 року. Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії з проведення" і передали їх, зокрема, комітетам самоорганізації населення. Готують проведення під святкування звільнення Донбасу від нацистських загарбників. Одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь". Символізм у всьому…", - зауважив радник мера Маріуполя.

 

Теги: #референдум #донецька_область

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