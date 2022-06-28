Російські окупанти продовжують проводити перепис населення у Мелітополі та хочуть створити реєстр - мер

Російські окупанти продовжують проводити перепис населення у Мелітополі та хочуть створити реєстр із особистими даними містян, включаючи інформацію про їхнє майно, повідомив мер окупованого міста Іван Федоров.

"Тиждень тому з'явилися псевдо-анкети, за матеріалами яких сьогодні проводиться опитування - і телефоном, і методом квартирного обходу. Вони збирають усі дані. Причому почали збирати не лише дані про прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання, а й про те, яке майно перебуває у власності, які автомобілі. Тобто вони займаються упорядкуванням нових реєстрів, розуміючи, що до наших у них ніколи не буде доступу", - сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом у вівторок.

При цьому Федоров наголосив, що найскладнішою залишається ситуація в освітніх закладах Мелітополя, тому що "рашисти вже другий місяць намагаються запустити школи та дитячі садки за якоюсь незрозумілою програмою". За його словами, містяни відмовляються віддавати дітей на навчання до таких "псевдо-шкіл", на що отримують погрози від російських окупантів, що інакше їх позбавлятимуть батьківських прав.