Події

13:41 28.06.2022

Українські військовослужбовці знищили російську ДРГ на запорізькому напрямку

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Українські військовослужбовці знищили російську ДРГ на запорізькому напрямку

На запорізькому напрямку знищено диверсійно-розвідувальну групу російських загарбників, серед яких нещодавній ув'язнений колонії Донецької області, який відбуває покарання за тяжкі злочини, повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Відомо, що диверсійно-розвідувальну групу російських окупантів затримали українські захисники під час спроби проникнути в тил підрозділів ЗСУ.

Під час бойового зіткнення шістьох учасників ДРГ ліквідовано, одного взято в полон.

Як з'ясувалося, полонений – рецидивіст, який відбував покарання за тяжкі злочини у виправних закладах тимчасово окупованої території Донецької області.

"Ось вам і "друга армія світу" - армія вбивць, кримінальників та мародерів", - наголошується в повідомленні ОВА.

Теги: #війна #зсу #дрг

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