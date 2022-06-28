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12:42 28.06.2022

Понад 20 загиблих та 59 поранених унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці – заступник голови ОП

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Понад 20 загиблих та 59 поранених унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці – заступник голови ОП

Унаслідок ракетного удару окупантів по ТРЦ у Кременчуці наразі вже є 20 загиблих та 59 поранених, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу у вівторок.

"Вже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. Крім того, є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в торговому центрі", - сказав він.

Тимошенко додав, що сотні рятувальників, патрульні, нацгвардійці та цивільні продовжують витягувати з-під завалів людей.

Теги: #тимошенко #кременчук

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