Глава МВС України: Ворожий ракетний удар у Кременчуці був спрямований саме на цивільний об'єкт, встановлено імена льотчиків, які вчинили цей злочин

ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, зруйнований ворожими ракетами, є виключно цивільним об'єктом, уже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей злочин, заявляє міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Аналітики СБУ та Нацполіції встановили, який саме полк авіації вчинив цей злочин. І вже є перші імена льотчиків, які злітали на ТУ 22", - сказав глава МВС на брифінгу у вівторок у Кременчуці.

Монастирський наголосив, що ТРЦ є абсолютно цивільним об'єктом. "Тут ніколи не розміщувалися ні збройні сили, ні інші військові формування. Тут немає бункерів і складів зі зброєю, тут нічого такого, що загрожувало б комусь із військових, тому це прицільне влучання саме в цивільний об'єкт", - сказав глава МВС.