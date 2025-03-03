Події

11:44 03.03.2025

У Кременчуцькому обласному ТЦК та СП помер чоловік

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У Кременчуцькому обласному ТЦК та СП у неділю помер чоловік – він пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби, але ввечері його стан різко погіршився, реанімація не допомогла, повідомила пресслужба ТЦК.

"Близько 10 години 20 хвилин 2 березня до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліцією був доставлений військовозобов’язаний громадянин 1977 року народження. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби", - йдеться у повідомленні ТЦК у фейсбук у понеділок.

Повідомляється, що чоловік лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру. "Близько 17:40 його стан здоров’я різко погіршився — він зблід і втратив свідомість, особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль. На жаль, реанімаційні заходи результатів не дали і о 18:30 було констатовано смерть", - розповіли у ТЦК.

Теги: #тцк #смерть #кременчук

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