Промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі, попередньо, було атаковано двома балістичним ракетами - Полтавська ОВА

Промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі, попередньо, атакували двома балістичними ракетами, на місці триває ліквідація пожежі, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у суботу ввечері.

"Триває ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту в Кременчуцькому районі. Попередньо - дві балістичні ракети", - написав він у Телеграм-каналі.

За його словами, інформація про жертв і постраждалих станом на зараз відсутня. На місці працюють усі необхідні екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі є влучання в промисловий об'єкт, виникла пожежа.

