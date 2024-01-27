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23:35 27.01.2024

Промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі, попередньо, було атаковано двома балістичним ракетами - Полтавська ОВА

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Промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі, попередньо, було атаковано двома балістичним ракетами - Полтавська ОВА

 Промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі, попередньо, атакували двома балістичними ракетами, на місці триває ліквідація пожежі, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у суботу ввечері.

"Триває ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту в Кременчуцькому районі. Попередньо - дві балістичні ракети", - написав він у Телеграм-каналі.

За його словами, інформація про жертв і постраждалих станом на зараз відсутня. На місці працюють усі необхідні екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі є влучання в промисловий об'єкт, виникла пожежа.
 

Теги: #україна #удар #кременчук

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