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12:01 28.06.2022

Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумщини й Чернігівщини – Держприкордонслужба

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Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумщини й Чернігівщини – Держприкордонслужба

У понеділок, 27 червня, російські війська обстріляли населені пункти Сумської та Чернігівської областей із території РФ, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Учора ворог здійснив обстріл двох населених пунктів Краснопільської громади Сумщини. Обстріли велися з російських населених пунктів: із с. Теребрено артилерійські установки кремлівських загарбників випустили близько чотирьох десятків снарядів калібру 152 мм. Із с. Волфіно та смт Тьоткіно ворог двічі обстріляв територію Білопільської громади Сумської області. Вогонь вівся зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, по території Снівської громади Чернігівської області з боку сіл Брянської області Нові Юрковичі та Ломаківка працювала ворожа артилерія та міномети. Там прикордонники зафіксували вибухи понад два десятки боєприпасів.

"Інформація про втрати та руйнування уточнюється", - зазначили в Держприкордонслужбі.

 

Теги: #війна #держприкордонслужба

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