Зеленський поспілкувався зі Столтенбергом напередодні саміту НАТО та заявив про важливість ПРО для України

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Україні системи протиракетної оборони під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.