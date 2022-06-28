Події

11:04 28.06.2022

Зеленський поспілкувався зі Столтенбергом напередодні саміту НАТО та заявив про важливість ПРО для України

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Зеленський поспілкувався зі Столтенбергом напередодні саміту НАТО та заявив про важливість ПРО для України

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Україні системи протиракетної оборони під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.

 

Теги: #столтенберг #зеленський

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