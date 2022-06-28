Події

08:59 28.06.2022

36 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару по ТРЦ у Кременчуці

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36 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару по ТРЦ у Кременчуці

Станом на ранок вівторка, 28 червня, 36 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару по ТРЦ у Кременчуці, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

"На жаль, станом на цей час вже відомо про 18 загиблих у результаті російського удару. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Продовжуємо пошуки. Потерпілим надається вся необхідна допомога", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Лунін зазначив, що розбір завалів ТРЦ "Амстор" у Кременчуку триває. "Всю ніч на руїнах працювало понад тисяча людей – рятувальників, поліцейських, медиків і волонтерів. Я вдячний усім, хто робить свою роботу, не покладаючи рук і тим, хто допомагає", - написав він.

 

 

 

Теги: #кременчуг #трц #поиск

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