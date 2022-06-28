Події

08:16 28.06.2022

Ворог знову вдарив по двох громадах Криворізького району

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Ворог знову вдарив по двох громадах Криворізького району

Російські окупанти знову обстріляли Криворізький район, постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог знову вдарив по Криворізькому району - по Широківській та Зеленодольській громаді. Попередньо, без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Глава ОВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити у безпечні місця.

"Обов'язково. Ворог підступний - цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #область #дніпропетровська_область

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