Ворог знову вдарив по двох громадах Криворізького району

Російські окупанти знову обстріляли Криворізький район, постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог знову вдарив по Криворізькому району - по Широківській та Зеленодольській громаді. Попередньо, без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Глава ОВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити у безпечні місця.

"Обов'язково. Ворог підступний - цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях", - зазначив він.