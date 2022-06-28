Опалювальний сезон-2022 буде найскладнішим, але тарифи не зростуть – Чернишов

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон у 2022 році буде найскладнішим, але тарифи не зростуть, повідомила пресслужба Мінрегіону.

"Наступний опалювальний сезон розпочнеться вчасно, тарифи не зростають і будуть стабільними. Він буде найскладнішим в історії України, але впевнений, що впораємося з цим. Працюємо разом із органами місцевого самоврядування для того, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно", - цитує пресслужба слова Чернишова, сказані в ефірі "Єдиного марафону".

За його словами, зараз перед опалювальною галуззю стоїть багато викликів через зруйновану в результаті повномасштабну російську агресію в Україні критичної інфраструктури. Зокрема, зруйновано або пошкоджено 331 котельню, зруйновано три підприємства теплокомуненерго у містах Охтирка, Кременчук і Чернігів.

"Ми маємо відновити їх до початку опалювального сезону, і ми налаштовані зробити це. Вже розроблено плани щодо відновлення цих підприємств, ведуться роботи", - сказав міністр.

Глава Мінрегіону також закликав українців ставитись максимально дбайливо до збереження тепла у будинках цієї зими.

"Ми повинні припинити регулювати температуру у приміщеннях відкриттям вікон та підготуватися "по-дорослому" до наступного опалювального сезону. Зокрема, запроваджуючи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверима, дахами, під'їздами тощо", - зазначив він.