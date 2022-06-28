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06:58 28.06.2022

Зеленський: Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці – один із найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи

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Зеленський: Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці – один із найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи

Президент України Володимир Зеленський назвав російський ракетний удар по торговельно-розважальному центру в Кременчуці одним із найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи, який "могли вчинити тільки абсолютно відморожені терористи".

"Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці – це один із найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи… Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч проти вівторка.

Водночас глава держави наголосив, що "це не помилкове попадання ракет".

"Це прорахований російський удар. Саме в цей торговельний центр... Усередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди – працівники, частина відвідувачів", - сказав він.

За словами президента, наразі встановити кількість жертв поки що неможливо, оскільки рятувальна операція триває.

"Ми маємо бути свідомі того, що втрати можуть бути значними", - зазначив він.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих у ТРЦ, а також закликав співгромадян йти в укриття, коли чують звуки сирен повітряної тривоги.

Теги: #рф #кременчук #зеленський

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