Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано ще 783 особи, зокрема понад 200 дітей

У понеділок із тимчасово окупованих територій Харківської області вдалося евакуювати ще 783 особи, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Загалом було евакуйовано 783 особи, серед них 218 дітей. Дякую всім службам, волонтерським організаціям і всім, хто був задіяний в евакуації", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше у понеділок Печенізький селищний голова Олександр Гусаров повідомив, що коли евакуаційна колона з жителями, яким вдалося залишити тимчасово окуповані території, проїжджала через селище, її та населений пункт обстріляли ЗС РФ. В результаті було поранено мешканця селища, якому вже понад 90 років.