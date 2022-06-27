Кількість загиблих в результаті влучення ракет у ТРЦ у Кременчуку зросла до 11 осіб – голова ОВА

Унаслідок влучення російських ракет у ТРЦ "Амстор" у Кременчуку та подальшої пожежі загинули 11 людей, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Уже 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Як заявив в ефірі телемарафону радник голови МВС Антон Геращенко, один потерпілий помер у лікарні.