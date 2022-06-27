Події

21:15 27.06.2022

Кількість загиблих в результаті влучення ракет у ТРЦ у Кременчуку зросла до 11 осіб – голова ОВА

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Кількість загиблих в результаті влучення ракет у ТРЦ у Кременчуку зросла до 11 осіб – голова ОВА

Унаслідок влучення російських ракет у ТРЦ "Амстор" у Кременчуку та подальшої пожежі загинули 11 людей, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Уже 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Як заявив в ефірі телемарафону радник голови МВС Антон Геращенко, один потерпілий помер у лікарні.

 

 

 

Теги: #трц #кременчук #загиблі

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