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20:17 27.06.2022

Стефанчук закликав ПА ОБСЄ присвятити підсумкову декларацію у липні темі загарбницької війни Росії проти України

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Стефанчук закликав ПА ОБСЄ присвятити підсумкову декларацію у липні темі загарбницької війни Росії проти України

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарет Седерфельт присвятити підсумкову декларацію у липні темі загарбницької війни Російської Федерації проти України, повідомляє пресслужба ВР.

"Також слід домогтися справедливого рішення Міжнародного кримінального суду та інших інститутів щодо засудження РФ за її злочини на території України", – зазначив речник українського парламенту під час спільного брифінгу з президентом ПА ОБСЄ.

Він подякував ПА ОБСЄ за призначення спеціального доповідача з воєнних злочинів в Україні та попросив докласти всіх зусиль, щоб якнайбільше парламентів визнали геноцид Українського Народу.

Зі свого боку, Седерфельт назвала призначення спеціального доповідача з воєнних злочинів в Україні свідченням рішучої налаштованості ПА ОБСЄ притягувати до відповідальності всіх винних за скоєні злочини, не залишати їх безкарними та демонструвати солідарність з Україною.

Крім того, вона поінформувала, що також призначила спеціального представника парламентської дипломатії в ПА ОБСЄ.

"Меседж, який ми хочемо надіслати світу, що ми разом із Україною, що ми підтримуємо і що готові всіляко сприяти миру та безпеці", – додала президент ПА ОБСЄ.

 

 

Теги: #па_обсє #стефанчук

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