У Кременчуку госпіталізовано 21 людину, 6 з них у тяжкому стані

У результаті влучення ракети до ТРЦ "Амстор" у Кременчуку та подальшої пожежі 21 особа була госпіталізована, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"21 людину поранено та госпіталізовано. 6 з них – у тяжкому стані. Крім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що всі постраждалі отримують лікування у медустановах Кременчука.