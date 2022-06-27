Події

20:05 27.06.2022

У Кременчуку госпіталізовано 21 людину, 6 з них у тяжкому стані

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У Кременчуку госпіталізовано 21 людину, 6 з них у тяжкому стані

У результаті влучення ракети до ТРЦ "Амстор" у Кременчуку та подальшої пожежі 21 особа була госпіталізована, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"21 людину поранено та госпіталізовано. 6 з них – у тяжкому стані. Крім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що всі постраждалі отримують лікування у медустановах Кременчука.

 

 

 

Теги: #кременчук #поранені

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