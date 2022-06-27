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20:02 27.06.2022

Канада запроваджує санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб із РФ

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Канада запроваджує санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб із РФ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна впроваджує нові санкції проти Росії, під них підпадуть шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних із оборонним сектором РФ, повідомляється на сайті канадського уряду в понеділок.

"Нові заходи, які йдуть на додаток до вже чинних потужних санкцій уряду Канади, містять запровадження обмежень проти шести фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних із оборонним сектором РФ", - йдеться у заяві на сайті уряду.

Також зазначається, що під санкції підпали 15 громадян України, які підтримують дії Росії, і 13 фізичних та дві юридичні особи з Білорусі.

Трюдо заявив, що Канада вживе додаткових заходів щодо заборони експорту деяких передових технологій, які могли б "поліпшити внутрішній оборонний виробничий потенціал Росії", зокрема квантових комп'ютерів та передового виробничого обладнання.

На додаток до цього, Канада наклала заборону на експорт передових технологій, які можуть бути використані в розробці зброї, до Білорусі, а також заборону на експорт та імпорт широкого ряду предметів розкоші.

Крім того, влада Канади нагадує у заяві, що спільно зі США, Великою Британією та Японією вирішила запровадити заборону на імпорт деяких товарів із золота з Росії.

 

 

Теги: #канада #росія #санкції

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