Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає міжнародних партнерів надати Україні сучасні ППО та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"З огляду на останні події, зокрема у Кременчуці, ми знову звертаємося до всіх партнерів щодо можливості закрити небо над Україною — створити відповідний захисний купол із сучасних систем протиповітряної оборони", — цитує Шмигаля пресслужба уряду за результатами зустрічі у Києві з президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт.

Прем'єр зазначив, що Росія навмисно створює кризи у світі: продовольчу, міграційну, енергетичну, а також закликав надалі підтримувати Україну в повномасштабній війні, зокрема, посилити санкції та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Крім того, прем'єр закликав представників ПА ОБСЄ використати всі дипломатичні шляхи для повернення додому українців, примусово вивезених на територію Росії.