Молдова готова і далі надавати Україні гуманітарну допомогу та приймати більше біженців – президент

Молдова готова і далі надавати Україні гуманітарну допомогу та приймати більше біженців з України, повідомила президент Молдови Майя Санду.

"Уряд Молдови також надав гуманітарну допомогу у Вінниці, Одесі, Чернівцях та Миколаївській області, щоб покрити всі ті потреби людей, які там проживають, і ми готові далі надавати цю допомогу", - сказала Санду на пресконференції за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Києві.

Санду зазначила, що близько 500 тис. людей з України вирушили до Молдови після широкомасштабної агресії Росії. За її словами, у Молдові досі перебувають 73 тис. біженців з України, 42 тис. з яких – діти.

"Я підтвердила нашу готовність надати їм усю необхідну підтримку та прийняти більше людей, якщо буде потрібно", - запевнила Санду.