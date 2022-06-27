Події

10:17 27.06.2022

Нова поштова марка "Українська мрія" з'явиться у продажу з 28 червня

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Нова поштова марка "Українська мрія" з'явиться у продажу з 28 червня

"Укрпошта" у вівторок, 28 червня, вводить в обіг нову поштову марку "Українська мрія" загальним тиражем 3 млн штук, повідомила пресслужба національного поштового оператора.

"Вона уособлює непохитність і волю українців: знищено літак, проте знищити українську мрію, прагнення до свободи неможливо. А головною мрією кожного є перемога над ворогом, яку українці наближають, працюючи кожен на своєму напрямі", - пояснили в компанії.

В "Укрпошті" зазначили, що купити марку можна буде у поштових відділеннях або онлайн-магазинах. До неї також випущено художній конверт та листівку. Крім того, заплановано продаж тематичного товару із зображенням марок.

Як і на попередні поштові випуски, діятимуть обмеження на кількість придбання марки: один клієнт зможе замовити не більше двох аркушів, п'яти конвертів, п'яти листівок.

Погашення штемпелями "Перший день" відбудуться 28 червня у Києві та Гостомелі, а спецпогашення "Українська мрія" - у всіх філіях "Укрпошти". Як і минулого разу, штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті.

Основою ескізів поштової марки "Українська мрія", конвертів, карток та штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок і прикрашене рожевими квітами. Саме її робота стала призером Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій "Що для мене Україна?", який відбувся минулого року у рамках 30-річчя Незалежності України.

Теги: #марка #мрія #укрпошта

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