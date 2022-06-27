В одному з будинків у Маріуполі знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардувань

В одному з будинків у місті Маріуполі було виявлено понад 100 тіл загиблих у результаті бомбардувань, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Нові сумні знахідки. Під час обстеження будівель у Лівобережному районі в будинку з попаданням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди виявлено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення та поховання окупанти не планують", - написав Андрющенко у телеграм-каналі у понеділок уранці.

Він зазначив, що "триває ексгумація. У пріоритеті двори шкіл і дитячих садків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях та у дворах після ексгумацій оброблення не проводиться".