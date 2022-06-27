27 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 124 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 124 RUSSIAN AGRESSION

27 червня – Всесвітній день рибальства, День мікро-, малих і середніх підприємств, Всесвітній день мікробіома, День національного гімну Канади. У Великій Британії стартує Вімблдонський тенісний турнір.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Єлисея.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день рибальства

Із 1985 року, щорічно 27 червня відзначається Всесвітній день рибальства. Свято встановлено рішенням Міжнародної конференції з регулювання та розвитку рибальства, що відбулася у липні 1984 року у Римі.

День мікро-, малих і середніх підприємств

Із 2017 року, 27 червня за рішенням Генеральної Асамблеї ООН відзначається нове свято – День мікро-, малих і середніх підприємств.

Ці підприємства, в яких, як правило, задіяні не більше 250 людей, є основою економіки більшості країн і відіграють ключову роль у країнах, що розвиваються, оскільки створюють робочі місця насамперед, для найбільш уразливих груп населення і є найчастіше єдиним джерелом доходу в сільській місцевості. Тому вони відіграють вирішальну роль у справі боротьби зі злиднями та забезпечення економічного розвитку.

Всесвітній день мікробіома

27 червня проводиться Всесвітній день мікробіома. Це захід екологічного характеру, вперше оголошений APC Microbiome Ірландія. Мікробіом – це спільнота бактерій, грибків та вірусів, які зустрічаються всюди, від нашого тіла до ґрунту та води.

Вімблдонський тенісний турнір

Протягом двох тижнів (кінець червня – початок липня) Всеанглійський тенісний та крокетний клуб проводить на своїх кортах відкритий чемпіонат Великої Британії – Вімблдонський тенісний турнір, найпрестижніше змагання з четвірки турнірів серії Великого Шолома.

Вімблдон - єдиний великий тенісний турнір у світі, де матчі відбуваються на траві. Хоча на глиняних кортах (на Відкритому чемпіонаті Франції) м'яч перебуває у грі довше, гра на траві вимагає від гравців більшої реакції та потужності, особливо при подачі. Це покриття робить відскакування м'яча дуже невисоким та непередбачуваним. Через низькі відскоки перевагу отримують гравці, які добре грають біля сітки і яким потрібно менше часу на підготовку до прийняття удару суперника.

Траву на Центральному та Першому кортах застилають рулонами, які вирощують на спеціальній фермі у графстві Йоркшир. Процес виробництва та зберігання такого дерну досі тримається в таємниці.

Ще цього дня:

1929 - У нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення;

1931 - У США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота;

1944 - Початок масової депортації болгар, вірмен і греків із Криму до східних районів СРСР;

1964 - У Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1991 - Війною Словенії за незалежність почалися Югославські війни;

2001 — У Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участю Івана Павла II беатифіковано (проголошено блаженними) низку українських греко-католицьких новомучеників;

2017 - У Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал.

Церковне свято

Єврейський пророк Еліша (Єлисей) був сином заможного орача. За переказами, Ілля-пророк покликав його до себе та зробив своїм помічником. Після смерті вчителя Єлисей і сам став пророкувати. Він займався цим протягом 65 років, за шести ізраїльських царів, говорив правителям усю правду, викривав безбожність та ідолопоклонство. Єлисей помер у глибокій старості, віком близько 100 років.

Іменини: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Мефодій, Мстислав, Микола, Павло.