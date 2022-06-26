Країни G7 хочуть надати фінансову та військову допомогу Україні
Лідери країн G7 заявлять про надання нової фінансової, гуманітарної та військової підтримки Україні, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на чорновий варіант заяви цих країн із саміту в Баварії.
"Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а також підтримувати її стільки, скільки це потрібно", - наводить агентство витяги з документа, що надійшов до його розпорядження.
Bloomberg наголошує, що це "формулювання важливе, оскільки члени G7 стурбовані затягуванням" війни. При цьому деякі країни, включно з Німеччиною та Францією, "натякнули, що вони можуть бути більш відкритими для ідеї щодо припинення вогню шляхом переговорів".
У документі йдеться, що лідери G7 також розглядають можливість використання доходів від мит для підтримки України.
Зазначається, що раніше в G7 обговорили, як координувати дії з боротьби з інфляцією, що зростає та запобігання рецесії, а також способи збереження "тиску на Росію".
Саміт G7 проходить у Баварії 26-28 червня.