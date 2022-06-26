Сили ППО збили дві російські ракети "Онікс" на підльоті до Одеси - ОК "Південь"

Російські війська атакували територію Одеської області двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх із берегового ракетного комплексу "Бастіон" із території тимчасово окупованого Криму, повідомляють українські військові.

"Сили протиповітряної оборони готові у будь-який час та в будь-яку погоду: обидві ракети знищені на підльоті до Одеси", - цитує міська рада Одеси у телеграм-каналі офіційне повідомлення Оперативного командування ОК "Південь".