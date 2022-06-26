Польський перевізник PKP Intercity скасовує безкоштовний проїзд для громадян України

Польська залізнична компанія PKP Intercity з 1 липня скасовує безкоштовний проїзд для громадян України, зазначається у повідомленні пресслужби компанії.

"Чинні правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня. З п'ятниці, 1 липня, ці поїздки здійснюватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безкоштовний проїзд для громадян України у 2-му класі поїздів економ-класу TLK та IC було запроваджено 26 лютого. До останніх чисел червня послугами PKP Intercity скористалися понад 2,3 млн громадян України.