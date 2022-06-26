Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва

Співробітники правоохоронних органів розпочали кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу багатоквартирного будинку, вчиненого російськими окупантами в неділю, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів і звичаїв війни, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст. 438 КК України, ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що ракетними ударами пошкоджено 9-поверховий житловий будинок і прилеглу інфраструктуру. У будинку сталося загоряння з частковим руйнуванням 7, 8 і 9 поверхів.

"За попередніми даними, одна людина загинула. Госпіталізовані чотири постраждалих, зокрема і дитина, врятовані з-під завалів. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. На місці події йде рятувальна операція", - наголосили у відомстві.

У свою чергу, глава Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що на місці обстрілу працюють 25 слідчо-оперативних груп Національної поліції України та СБУ, які документують наслідки військових злочинів.

"За наявною інформацією, одна людина загинула. Поки що відомо про 5 поранених, серед яких 7-річна дівчинка. У цей момент дістали з-під завалів її маму - 35-річну жінку. Вона є громадянкою Росії, але тривалий час проживає в Києві. Передайте російським пропагандистам, що Росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах військовими об'єктами", - цитує Клименка пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці додають, що рятувальні роботи на місці обстрілу тривають. Наразі понад 200 поліцейських працюють на місці події.

"У найближчі тижні цей мікрорайон буде оточений, щоб слідчі змогли якісно зібрати доказову базу. Також будемо захищати залишені приміщення від мародерів", - підсумували в Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві внаслідок обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталося в Шевченківському районі, постраждали два житлових будинки.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за попередньою інформацією, російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

Пізніше столичний мер поінформував, що рятувальники дістали з-під завалів семирічну дівчинку. Матір дитини намагаються вивільнити з-під обваленої плити.