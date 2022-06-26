Удар по Києву було завдано з регіону Каспійського моря – речник Командування Повітряних сил

Удар по Києву було завдано з регіону Каспійського моря, відомий тип ракет, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Київ обстріляли зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тис. км. Бомбардувальники злітали з Астрахані. Запуск ракет відбувався над Каспійським морем", - повідомив Ігнат в ефірі телемарафону.

"Було випущено від чотирьох до шести ракет сьогодні. Наша ППО спрацювала, частину ракет було збито. Є фотопідтвердження однієї збитої ракети. Уламки інших зараз шукають", - сказав спікер ПС.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві внаслідок обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталося в Шевченківському районі, постраждали два житлових будинки. За даними МВС, одна людина загинула, 5 – постраждали.