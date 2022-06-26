Зеленський назвав російські ракетні удари по Україні "показухою", яка стратегічно нічого не вирішує

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські ракетні удари по Україні – це "показуха", яка стратегічно нічого не вирішує.

"45 російських ракет за ніч і ранок поточної доби. Житомирська область, Львівщина, Чернігівщина, Миколаїв – на вечір ще ракети. Різні типи, різні райони запуску. Всі вони були запущені з однією метою – показати, що Росія нібито щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдасться", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на неділю.

Він нагадав про початок 5-го місяця повномасштабної війни Росії проти України.

"Окупанти збиралися на 5-й день захопити більшу частину нашої держави, а змушені на 5-й місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює", - сказав президент.

Глава держави назвав цей етап війни складним морально та емоційно. "Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових рамок, не відчуваємо скільки ще ударів, втрат, зусиль буде перш, ніж ми побачимо, що перемога вже на нашому горизонті", - зазначив він.

"Для цього Росії потрібні ці удари ракетами, артилерією по містах усієї України, по прикордонних районах. Це не просто знищення нашої інфраструктури, це й дуже цинічний і розважливий тиск на емоції наших людей", - додав Зеленський.

"Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети та удари не здатні зламати дух українців. Кожна їхня ракета – це аргумент у переговорах з нашими партнерами", - резюмував президент.