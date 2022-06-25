Події

21:35 25.06.2022

Окупанти з вертольота обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, з безпілотника скинули боєприпаси

1 хв читати
Окупанти з вертольота обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, з безпілотника скинули боєприпаси

У суботу, 25 червня, російські окупанти з території Росії з вертольота обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, пошкодили цивільну інфраструктуру; з безпілотника було скинуто два боєприпаси, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Краснопільська громада: майже опівдні, два російські вертольоти, не залітаючи на територію України, випустили 6 ракет по одному з сіл. В результаті зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру: лікарню, будинок культури, бібліотеку, школу", - написав він у телеграмі в суботу ввечері.

Також Живицький додав, що ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника.

"У всіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв", - наголосив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 25.06.2022
По Рівненській області завдано двох ракетних ударів, у Сарнах є поранені

По Рівненській області завдано двох ракетних ударів, у Сарнах є поранені

19:24 25.06.2022
Окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові

Окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові

19:13 25.06.2022
У результаті ранкового обстрілу у Миколаєві пошкоджено порт, житлові квартали та навчальний заклад

У результаті ранкового обстрілу у Миколаєві пошкоджено порт, житлові квартали та навчальний заклад

13:46 25.06.2022
Два російських вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області

Два російських вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області

12:12 25.06.2022
Російські війська обстріляли автомобіль з волонтерами на деокупованій частині Херсонської області

Російські війська обстріляли автомобіль з волонтерами на деокупованій частині Херсонської області

11:18 25.06.2022
За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 1 загибла, серед поранених - фельдшер "швидкої"

За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 1 загибла, серед поранених - фельдшер "швидкої"

11:15 25.06.2022
Ворог намагався блокувати Лисичанськ з півдня – Луганська ОВА

Ворог намагався блокувати Лисичанськ з півдня – Луганська ОВА

21:42 24.06.2022
Росіяни ввечері обстріляли Хотінську громаду на Сумщині

Росіяни ввечері обстріляли Хотінську громаду на Сумщині

11:57 24.06.2022
Унаслідок ранкових обстрілів на Харківщині одна особа загинула, три поранені

Унаслідок ранкових обстрілів на Харківщині одна особа загинула, три поранені

10:36 24.06.2022
Унаслідок ворожого обстрілу Первомайської громади Миколаївської області одна людина загинула, четверо дістали поранень

Унаслідок ворожого обстрілу Первомайської громади Миколаївської області одна людина загинула, четверо дістали поранень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

По Рівненській області завдано двох ракетних ударів, у Сарнах є поранені

До Сєвєродонецька не можна передати гуманітарну допомогу і виїхати з нього неможливо, але в місті залишено запас ліків

РФ відновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі, вперше застосовані дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору Білорусі

Кличко вимагає від правоохоронців розслідувати дії пранкера, який спілкувався від його імені з мерами двох європейських столиць

По Житомирській області ворог запустив близько 30 ракет, загинув військовий, ще один поранений

ОСТАННЄ

У Донецькій області знищено колону РСЗВ окупантів

Сєвєродонецьк зруйновано на 90%

Американські РСЗВ "Himars" вже працюють на передовій

У Київській області під час боїв було пошкоджено 49 мостів

Стефанчук розраховує, що Рада найближчим часом розпочне імплементацію законопроєктів, необхідних для євроінтеграції

Обстріли Донецької області забрали трьох мирних мешканців за три дні, розпочато розслідування

У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

Столтенберг обговорив із Ердоганом вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Наступ окупантів на Бахмутському та Слов'янському напрямках відбито, вони закріплюються в залишеному Сєвєродонецьку та околицях

Затримки поїздів із Одеси та Києва до Перемишля становлять близько 12 годин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА