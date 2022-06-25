Окупанти з вертольота обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, з безпілотника скинули боєприпаси
У суботу, 25 червня, російські окупанти з території Росії з вертольота обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, пошкодили цивільну інфраструктуру; з безпілотника було скинуто два боєприпаси, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Краснопільська громада: майже опівдні, два російські вертольоти, не залітаючи на територію України, випустили 6 ракет по одному з сіл. В результаті зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру: лікарню, будинок культури, бібліотеку, школу", - написав він у телеграмі в суботу ввечері.
Також Живицький додав, що ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника.
"У всіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв", - наголосив голова ОВА.