Сєвєродонецьк зруйновано на 90%

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про масові руйнування в залишеному українськими військовослужбовцями м.Сєвєродонецьк Луганської області.

"Місто зруйновано на 90%, виживати там буде дуже важко, відновити комунікації орки не зможуть", - написав Гайдай у телеграмі в суботу.

За його словами, окупанти зараз закріплюються як у самому місті, так і у прилеглих селищах.

"Ми повернемо своє місто! Це ненадовго", - переконаний Гайдай.