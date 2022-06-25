Події

20:41 25.06.2022

Сєвєродонецьк зруйновано на 90%

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Сєвєродонецьк зруйновано на 90%

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про масові руйнування в залишеному українськими військовослужбовцями м.Сєвєродонецьк Луганської області.

"Місто зруйновано на 90%, виживати там буде дуже важко, відновити комунікації орки не зможуть", - написав Гайдай у телеграмі в суботу.

За його словами, окупанти зараз закріплюються як у самому місті, так і у прилеглих селищах.

"Ми повернемо своє місто! Це ненадовго", - переконаний Гайдай.

 

 

 

Теги: #руйнування #сєвєродонецьк

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