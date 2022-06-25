Столтенберг обговорив із Ердоганом вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Гарне обговорення з президентом нашого шановного союзника Туреччини Ердоганом про заявки Фінляндії та Швеції до НАТО. Домовилися продовжити переговори у Брюсселі та Мадриді наступного тижня", - написав він у суботу в твіттері.

Фінляндія та Швеція передали заявки на вступ до НАТО 18 травня і, як передбачалося, їхнє обговорення мало відбутися на саміті альянсу наприкінці червня.

Проте наразі розгляд заявок Фінляндії та Швеції блокує Туреччина. Вона звинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважаються терористичними.

Фінляндія та Швеція запрошені на саміт, але поки що невідомо, чи буде Туреччина готова до початку переговорів про членство цих країн в альянсі.