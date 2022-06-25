Українські військові збили черговий ворожий БПЛА типу "Орлан-10"

Військовослужбовці повітряного відрядження "Центр" збили ворожий БПЛА, який проводив розвідку об'єктів після ракетних ударів, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Центр" збили черговий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Ворожий БПЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Аналогічний БПЛА був уражений і вчора, 24 червня.