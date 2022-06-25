Події

13:46 25.06.2022

Два російських вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області

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Два російських вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області

Ворожі вертольоти вилетіли з боку РФ і здійснили шість запусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади Сумської області, повідомляє Держприкордонслужба України.

"Два російських вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області. Ворожі вертольоти вилетіли з боку Росії і здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Попередньо, жертв унаслідок цього обстрілу немає.

Теги: #обстріл #сумська_область

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