Російські війська обстріляли автомобіль з волонтерами на деокупованій частині Херсонської області

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу російською армією автомобіля волонтерів на деокупованій частині Херсонської області, повідомляє Національна поліція України.

"24 червня на одному з інтернет-ресурсів вийшла публікація щодо обстрілу російською армією автомобіля з волонтерами на деокупованій частині Херсонської області. Після вивчення всієї наявної інформації, попередньо встановлено, що вранці 24 червня на території Нововоронцовської територіальної громади мікроавтобус волонтерів потрапив під обстріл військами РФ", - йдеться в повідомленні в Facebook.

На цьому транспортному засобі волонтери щодня їздили з міста Кривий Ріг в деокуповані села громади, куди доставляли людям необхідні для життя речі. Території постійно перебувають під ворожими обстрілами.

Інформація про постраждалих унаслідок обстрілу встановлюється. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.