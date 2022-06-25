В ОПУ назвали випущені за ніч 48 російських ракет спробою залякати Україну і викликати панічні настрої

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав випущені за ніч 48 російських ракет по цивільних об'єктах спробою залякати Україну і викликати панічні настрої.

"48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Виключно по цивільних об'єктах ... Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої і змусити боятися Z-монстрів ... Україна все знає, до всього готова і обов'язково за все зло покарає...", - написав Подоляк в Twitter.