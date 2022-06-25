Українська ППО під час масованого обстрілу Житомирської області з боку Білорусі збила близько 10 ворожих ракет

Уранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирської області з боку Білорусі українські захисники збили близько 10 ворожих ракет, які цілилися по об'єктах інфраструктури, повідомив глава Житомирської військової обладміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирської області російськими літаками з боку Білорусі наші захисники збили близько 10 ракет, що цілилися по об'єктах інфраструктури області. Вчергове не втомлюся повторювати ці слова: чуємо сирену – йдемо в укриття!" - написав він у Facebook.