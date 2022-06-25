Події

11:27 25.06.2022

РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 34700 людей особового складу

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РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 34700 людей особового складу

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 34 700 людей особового складу, 1 511 танків, 217 літаків і 184 вертольоти, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.06 орієнтовно становлять: особового складу - близько 34 700 (+170) людей ліквідовано, танків ‒ 1 511 (+4) од., бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од., артилерійських систем – 764 (+5) од., РСЗВ - 241 (+0) од., засобів ППО - 99 (+0) од., літаків – 217 (+1) од., вертольотів – 184 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4), крилаті ракети – 137 (+0), кораблі/катери - 14 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн – 2560 (+7) од., спеціальна техніка – 60 (+0)", - йдеться в повідомленні Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

 

Теги: #рф #війна #втрати

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