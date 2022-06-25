Події

11:18 25.06.2022

За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 1 загибла, серед поранених - фельдшер "швидкої"

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За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 1 загибла, серед поранених - фельдшер "швидкої"

Російські окупаційні війська продовжують з артилерії, РСЗВ обстрілювати Харків і Харківську область, унаслідок цього серед мирних жителів одна загибла особа, є поранені, повідомив глава ОВА Олег Синегубов.

"Унаслідок російських обстрілів, за даними обласного центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних жителів поранені, 1 жінка 59 років загинула. У м. Чугуїв 2 поранених, у Чугуївському районі поранення дістав фельдшер екстреної медичної допомоги. 1 людина поранена в Харківському районі", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За минулу добу Київський і Немишлянський райони Харкова зазнали ракетних ударів. Були пошкоджені приватні будинки, а також 9 і 10 поверхи багатоповерхового офісного будинку в центрі міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На території області обстрілів зазнали Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. В результаті зруйновані житлові будинки, господарські будівлі, сталося кілька пожеж.

Теги: #харківська_область #обстріл

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