Події

09:00 25.06.2022

У результаті російського нічного обстрілу Дніпропетровської області постраждала жінка

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У результаті російського нічного обстрілу Дніпропетровської області постраждала жінка

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в результаті російських обстрілів області поранено 60-річну жінку.

"Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

За його словами, у Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджено дачний будинок.

У інших районах області спокійно.

 

Теги: #обстріли #постраждала #дніпропетровська_область

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