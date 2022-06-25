У результаті російського нічного обстрілу Дніпропетровської області постраждала жінка

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в результаті російських обстрілів області поранено 60-річну жінку.

"Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

За його словами, у Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджено дачний будинок.

У інших районах області спокійно.